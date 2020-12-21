В Роспотребнадзоре рассказали, чего нельзя делать после прививки от коронавируса

После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил Фото: Иван МАКЕЕВ

В Роспотребнадзоре рассказали, каких правил необходимо придерживаться после прививки от коронавируса, и чего нельзя делать, получив укол вакцины против COVID-19.

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова посоветовала россиянам, которые решили сделать себе прививку от коронавирусной инфекции, отказаться от употребления алкоголя за три дня до процедуры и в течение трех дней после. Она пояснила, что это необходимо для формирования полноценного иммунитета. Кроме того, не стоит принимать лекарства, которые угнетают иммунную систему.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию жителей страны от коронавируса. Глава государства отметил, что в первую очередь прививки должны получить группы риска – врачи и учителя.

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