В некоторых регионах России ожидаются погодные аномалии холода

Особенно холодно будет в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Приволжского федерального округа (ПФО) в ближайшие дни ожидают настоящие предновогодние морозы, причем особенно холодно на этой неделе, по прогнозам синоптиков, будет в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, где столбики термометров опустятся на девять градусов ниже нормы.

Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что погодные аномалии также ожидаются в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), но «там в течение всей недели температура будет выше нормы на пять – восемь градусов».

«На востоке европейской России, на Волге, погода очень холодная. Температура в начале недели на шесть – восемь градусов ниже нормы, а к пятнице – на три – пять градусов ниже нормы. Даже экстренное предупреждение выпустили: в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях температура с 21 по 24 декабря даже на девять градусов ниже нормы», - предупредил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Стоит отметить, что аномально холодной считается погода, когда температура воздуха ниже многолетних значений на семь градусов.