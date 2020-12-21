В Госдуме решили разработать закон о выплатах родителям

В Госдуме разработают законопроект о выплатах родителям до достижения детьми совершеннолетнего возраста Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Партия «Справедливая Россия» решила начать работу над законопроектом о ежемесячных выплатах родителям до достижения детьми совершеннолетнего возраста. Об этом в одной из соцсетей рассказал депутат Госдумы от фракции «единороссов» Олег Шеин.

По словам парламентария, когда он озвучил идею выплачивать каждый месяц родителям несовершеннолетних «зарплату», его высказывание вызвало «большой резонанс». Однако инициативу партии поддержал глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов, коллеги депутата из Общественной палаты, а также национальный родительский комитет.

«В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», - приводит слова депутата ТАСС.

Олег Шеин добавил, что подобные выплаты есть во Франции – стране, успешно решившей проблему демографического кризиса.