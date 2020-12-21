В России предложили ввести продуктовые карточки и соцпитание для бедных

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что из-за подорожания основных продуктов в России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. С таким предложением она обратилась к правительству.

Оглоблина отметила, что повышение цен на базовые продукты недопустимо, и на помнила слова президента о том, что дефицита продовольствия в стране нет. Кроме того, она указала, что соглашение с предпринимателями о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло будет действовать только три месяца, а потом «их снова будет диктовать рынок». Именно поэтому, по ее мнению, кабмину необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании и товарах первой необходимости для россиян с низкими доходами, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время совещания по вопросам экономики 9 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что подорожание базовых продуктов питания нельзя объяснить пандемией коронавируса, это никак не связано. Глава государства сказал, что в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб он видит попытку подогнать внутренние цены под мировые.

В ходе встречи с кабмином 13 декабря президент распорядился решить проблему с ростом цен за ближайшую неделю. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал лично контролировать ситуацию с ценами. После этого стало известно, что поступило предложение заморозить цены на основные продукты питания, в частности, – на сахар-песок и подсолнечное масло, которые больше других подорожали в 2020 году.

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