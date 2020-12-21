Синоптик рассказал, когда москвичей перестанут донимать «погодные качели»

Средняя температура в Москве с начала зимы – на 0,5 градуса ниже климатической нормы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, какой будет погода в предпраздничные дни в Москве, пойдет ли снег в новогоднюю ночь, и когда горожан перестанут донимать «погодные качели».

- Весь декабрь, по крайней мере, большая его часть, нас настраивает на достаточно прохладную погоду. По сравнению особенно с прошлой зимой. Так вот, по поводу Нового года. Что касается снега. Снег будет. Снежный покров будет лежать. Сейчас в Москве около 10 сантиметров. Если сегодня и завтра он на один-два сантиметра уменьшится, то во второй половине следующей недели его лишь прибавится, - сказал синоптик.

Он отметил, что «так как больше оттепелей до начала Нового года в столичном регионе да и вообще в большей части центральных регионов европейской России не ожидается, то снежный покров будет».

- А вот вопрос, будет ли снег идти в новогоднюю ночь, пока остается открытым. Но вероятность того, что и в новогоднюю ночь будет идти снег, достаточно велика, - сказал специалист.

- Теперь о температурах. Я не очень люблю делать вот такие достаточно продолжительные прогнозы на длинный срок. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о том, что в столичном регионе в Новый год будет слабо отрицательная температура, небольшие морозцы, от 3 до 8 градусов мороза, - продолжил Михаил Леус.

Отвечая на вопрос, стоит ли москвичам ожидать до Нового года таких «погодных качелей», как были в столице в последние дни, он отметил, что оттепели были в воскресенье и будут еще в понедельник.

- Весь снег, который слегка моросил и моросит, который уже есть, он будет при слабо положительных температурах подтаивать. В ночные, вечерние, утренние часы температура будет слабо отрицательной, все это будет подмерзать, гололедица в эти дни. Ближайшей ночью, днем, в ночь на вторник она местами сохранится. А вот последующие дня характер погоды будет все-таки более зимний. И температуры уже на уровень оттепелей выходить не будут. Поэтому новые порции пусть небольшого, но снега нас с вами ждут. И температуры будут отрицательные, они дадут время на то, чтобы очистить этот лед, где он образовался, и уже от погодных причин, метеорологических факторов новых гололедов или гололедиц в нашем регионе не ожидается, - подытожил Леус.

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