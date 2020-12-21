США решительно осудили очередной обстрел «зеленой зоны» в Багдаде

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

В воскресенье, 20 декабря, в «зеленой зоне» Багдада, где расположены госучреждения и иностранные посольства, упали не менее трех ракет. Одна из них взорвалась возле американской дипмиссии, зданию причинен небольшой ущерб, однако никто из дипломатических сотрудников не пострадал.

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил с заявлением по поводу этого ракетного обстрела. По его мнению, атака в столице Ирака была организована проиранскими силами.

«Соединенные Штаты решительно осуждают последнее нападение поддерживаемых Ираном боевиков на Международную зону в Багдаде», - говорится в его заявлении.

Помпео отметил, что никто из сотрудников американского посольства в Багдаде не пострадал, «в результате нападения пострадал как минимум один иракский мирный житель и было повреждено иракское гражданское имущество». В конце заявления он пожелал раненым «скорейшего выздоровления», передает ТАСС.