Последние новости на утро 21 декабря 2020: В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

«КП» – о последних новостях на утро 21 декабря 2020 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние новости на утро 21 декабря 2020 года. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что из-за подорожания основных продуктов в России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. С таким предложением она обратилась к правительству.

Тем временем партия «Справедливая Россия» решила начать работу над законопроектом о ежемесячных выплатах родителям до достижения детьми совершеннолетнего возраста. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции «единороссов» Олег Шеин.

В Роспотребнадзоре рассказали, каких правил необходимо придерживаться после прививки от коронавируса, и чего нельзя делать, получив укол вакцины против COVID-19. Следует избегать стрессов для организма – например, таких как переохлаждение и перегрев, а также воздержаться от употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

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