Россияне озвучили желаемый размер пенсии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство жителей России хотели бы получать пенсию в размере не менее 35-40 тысяч рублей. Такой вывод следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Пенсионные выплаты не менее 45 тысяч рублей хотели бы получать 46,6% опрошенных россиян. На 30 тысяч рублей в месяц согласны 29,1% респондентов. Еще 22,1% граждан сообщили, что для нормальной жизни в старости нужно более 45 тысяч рублей ежемесячно. И только 1% опрошенных жителей России полагает, что на пенсии им будет хватать 25 тысяч рублей.

- В столице государства, которая традиционно отличается более высоким уровнем жизни, 44% респондентов хотели бы пенсию в пределах 45 тысяч рублей. При этом около 38,5% сообщили, что пенсия должна превышать данную сумму, - говорится в исследовании, которое цитирует РИА Новости.

Более половины россиян заявили, что в реальности получают или планируют получать пенсию в размере около 15 тысяч рублей. Каждый пятый респондент выразил надежду на более высокие выплаты в старости – до 30 тысяч рублей. Еще 4,3% рассчитывают получать до 45 тысяч, и такое же количество опрошенных надеются на пенсию выше этой суммы.

Ранее в Госдуме назвали сумму, на которую будут увеличены страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам. Повышение составит примерно 6,3 процента.