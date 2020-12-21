Россияне оценили идею сократить новогодние каникулы Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство жителей России негативно оценили идею о сокращении новогодних каникул. Доля противников такого решения выше среди молодых людей, говорится в исследовании HeadHunter, которое цитирует издание РИА Новости.

Среди опрошенных россиян 59% заявили, что не согласны с предложением сократить новогодние каникулы. За подобную инициативу выступил 31% респондентов. При этом среди противников такой меры чуть выше доля женщин.

Опрос показал, что чем старше были опрошенные, тем охотнее они соглашались с идеей сократить новогодние каникулы. Среди соискателей в возрасте от 55 лет одобрили инициативу 53%, с предложением согласился 51% среди людей в возрасте от 45 до 54 лет, среди 25-34 летних - 28%, среди 18 -24 летних - 15%. Среди подростков до 17 лет идею одобрили лишь десять процентов опрошенных.

В исследовании также говорится, что наличие работы практически не влияет на готовность россиян к сокращению зимних каникул. Среди безработных против высказались 59%, среди работающих в организациях – 62%, среди фрилансеров и бизнесменов – 51%.

Наиболее часто соглашались с необходимостью сокращения каникул респонденты, которые работают в сфере безопасности и менеджмента. Наименьшая доля приходится на представителей сферы закупок, искусства, а также на студентов ВУЗов и россиян, находящихся в начале карьеры.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее исследователи опросили россиян о том, какую пенсию они хотят получать в старости. Большинство жителей России хотели бы получать пенсию в размере не менее 35-40 тысяч рублей.