В МИД предложили подарить Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой

МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Представители российского министерства иностранных дел ответили телеведущей Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем внешнеполитического ведомства Марией Захаровой. Дипведомство предложило выдать журналистке шапку.

Напомним, на днях в социальных сетях широкое обсуждение вызвал установленный к 250-летию села Новая Аленовка памятник «Аленке». Местные жители и пользователи сети отметили мрачный вид женщины и несуразность самого монумента. Ксения Собчак решила пошутить и на своей странице в Telegram опубликовала фото Марии Захаровой с головой этого памятника.

МИД России решили ответить телеведущей и написали ответ в своем Telegram-аккаунте.

- Ксения, мы и не думали, что получится так здорово, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД! Приклеить свою голову к телу Захаровой – это гениальная идея. Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке. Вам первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие – самовывоз, - отметили в дипломатическом ведомстве.

Ответ сопровождается фотографией вязаной белой шапки, на которой изображено здание министерства. Фото: Telegram-аккаунт МИД России

Ответ представители министерства иностранных дел сопроводили фотографией вязаной шапки с изображением здания ведомства и подписью «МИД России», а также с подарочным мешочком с надписью «Берегите голову».