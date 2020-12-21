Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

Диетологи рекомендовали не пить много шампанского на Новый год

Врачи объяснили, кому противопоказано употребление игристого вина
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Диетологи рекомендовали не пить много шампанского на Новый год

Диетологи рекомендовали не пить много шампанского на Новый год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогоднюю ночь можно позволить себе выпить пару бокалов шампанского. В таком количестве напиток даже принесет пользу, поскольку даст позитивный психологический эффект. Однако злоупотреблять шампанским не следует даже на Новый год. Такое мнение выразили врачи в интервью изданию РИА Новости.

Диетолог НМИЦ эндокринологии российского министерства здравоохранения Фатима Дзгоева отметил, что в новогоднюю ночь каждый может позволить себе один-два бокала за праздничным столом.

Ее коллега, кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина согласилась с этим мнением и отметила, что игристое вино в небольших количествах расслабляет, заряжает положительной энергией и оказывает важный психологический эффект, а также поднимает настроение. Но если человек не сможет остановиться на двух бокалах шампанского, ему следует готовиться к тому, что положительная составляющая напитка перейдет во вред.

- Игристое вино быстрее других спиртных напитков ударяет в голову из-за углекислого газа, который ускоряет процесс опьянения, - напомнила эксперт.

Анна Кошечкина подчеркнула, что шампанское противопоказано людям, которые страдают от хронических заболеваний, а также беременным и кормящим женщинам, подросткам и людям с индивидуальной непереносимостью данного напитка. В случае противопоказаний заменить игристое вино можно лимонадом или газированной водой с яблочным соком.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что россиянам можно выпить несколько бокалов шампанского после вакцинации от коронавирусной инфекции, но злоупотреблять алкогольными напитками после введения прививки не следует.

Красота и здоровье