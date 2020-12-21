Кабмину предложили провести «умную оптимизацию» штата госслужащих

Во ВШЭ подсказали, как провести "умну.ю оптимизацию" чиновников Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты высшей школы экономики предложили кабмину провести «умную оптимизацию» численности госслужащих. Эксперты уверены, что равнять все регионы нельзя, нужно отталкиваться от реального положения кадровых дел в конкретном ведомстве.

Если же провести сокращение численности госслужащих едиными методами, то задача может быть выполнена за счет оптимизации уже существующих вакансий. В таком случае продуманного сокращения без ущерба для работы не получится.

Такие выводы содержатся в докладе НИУ ВШЭ, который поступил в распоряжении газеты «Известия».

О проделанной работе руководители ведомств должны отчитаться к маю. По оценкам экономистов, сокращены будут в среднем 18% вакантных позиций, которые и так не заняты. Это не соответствует той задаче, которую перед ведомствами ставит правительство. Речь идет именно об оптимизации аппарата.

Авторы исследования отмечают, что добиться «умной оптимизации», которая пройдет в срок до 1 апреля 2021 года, можно за счет распространения «регуляторной гильотины» на органы исполнительной власти, а также цифровой трансформации и освобождения аппарата правительства от текучки.

- Правительству жизненно необходимо не пропорциональное сокращение федеральных органов исполнительной власти на установленную величину, а оптимизация с учетом реальных функций ведомства. А также введение механизма поддержки данных показателей с учетом новых квалификационных требований, - отмечается в докладе ВШЭ.

По оценкам экономистов, в 29 из 52 ведомств доля кадрового состава превышает 30%. Введение цифровизации процессов позволит высвободить 2267 человек, которым нужно предложить пройти переобучение. В таком случае их не придется сокращать, а достаточно перевести на иные должности.