В Казахстане начали производить российскую вакцину «Спутник V» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казахстане началось производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат будут производить на базе местного Карагандинского фармацевтического комплекса, говорится в понедельник, 21 декабря, в заявлении пресс-службы правительства республики.

- Глава правительства Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где началось производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами России и республики, - отметили в пресс-службе кабмина.

На базе фармацевтического комплекса планируют произвести примерно два миллиона доз препарата. Массовая вакцинация «Спутником V», произведенным в Казахстане, начнется в феврале следующего года, отметили в пресс-службе правительства республики. Вакцинация будет полностью добровольной. В первую очередь прививать будут медицинских работников, педагогов, студентов, сотрудников правоохранительных органов, а также людей с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска по коронавирусу.

Напомним, что вакцину «Спутник V» разработали российские ученые из научного центра имени Гамалеи. Эффективность отечественного препарата превышает 95 процентов.