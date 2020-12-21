Союз пациентов просит власти разрешить проблему нехватки лекарств в аптеках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проблема с лекарственным обеспечением не новая, но с приходом пандемии встала особенно остро. Многие столкнулись с тем, что не могли найти в аптеках необходимых препаратов. В связи с этим, Всероссийский союз пациентов (ВСП) от лица 20 пациентских объединений обратился к властям с предложением, которое поможет решить проблему.

В своем письме общественники перечисляют 42 позиции дефицитных лекарств – это жизненно важные препараты для лечения онкобольных, пациентов с муковисцидозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом, рассеянным склерозом, системной красной волчанки, ревматоидного артрита, и других проблем.

Общественники пробовали обращаться на местах, но в ряде случаев на официальные запросы приходили ответы, что проблемы не существует, либо письма вовсе оставляли без внимания.

- Возникли сложности с оценкой фактического спроса, перераспределением препаратов между нуждающимися пациентами, ведь не только один коронавирус. Особенно это видно на примере антибиотиков или лекарствами от муковисцидоза. Ими же лечат ковид, - отметил в беседе с «Известиями» сопредседатель ВСП Юрий Жулёв.

В связи с этим общественники направили обращение в правительство РФ, Минздрав и Минпромторг. В качестве мер, которые могут помочь в устранении проблемы, приводится увеличение финансирования лекарственного обеспечения в амбулаторных и стационарных условиях, увеличение объемов выпуска российских препаратов, регулирование цен на товары в аптеках из перечня жизненно необходимых, упрощение процедуры регистрации.