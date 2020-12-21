Доктор Мясников назвал бессмысленным закрытие границ из-за мутации коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным решение некоторых стран Евросоюза закрыть транспортное сообщение с Англией из-за обнаруженной там новой мутации коронавирусной инфекции. В своем Telegram врач отметил, что вирусы всегда мутировали, и даже первоначальный «уханьский» коронавирус давно вытеснен мутациями G614 и D614.

- Политики опять принимают решения вне связи с действительностью. Вирусы мутировали и будут мутировать. Теперь вот новая мутация в Англии. Только закрывать с ней границу совершенно бессмысленно! Эта «новая» мутация там с сентября. За это время она давно вышла за пределы Англии. Кроме того, что ее обнаружили в Англии, не значит, что мутация произошла именно там, - объяснил свою точку зрения Александр Мясников.

Доктор добавил, что вирус, проходя через множество людей и их иммунную систему, будет мутировать и дальше. Александр Мясников подчеркнул, что разработанные к сегодняшнему дню вакцины от коронавируса одинаково эффективны как против первоначального вируса, так и против мутировавшего.

Как писал сайт kp.ru, на днях в Великобритании нашли новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным. С 20 декабря власти приняли решение ввести строгие ограничения в Лондоне, в связи с чем жители и гости британской столицы стали массово покидать город. Тем временем страны начали закрывать свои границы с Англией. Там, решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса приняли Колумбия, Чехия, Хорватия и Финляндия.

ПО ТЕМЕ

Новая мутация коронавируса более заразна: как велика опасность

Страны закрывают границы с Великобританией, где нашли очередной штамм Sars-Cov-2 (подробности)