Дистанционное оформление пенсий могут продлить до конца 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский Минэкономразвития предложил продлить дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, до конца следующего года. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает издание «Известия», ссылаясь на проект постановления правительства, разработанный ведомством.

Весной этого года Пенсионный фонд упростил оформление пенсий и пособий на фоне ограничений из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Жители России получили возможность дистанционно обращаться за пенсионным обеспечением через сайт ПФР или портал госуслуг.

Представители Минэкономразвития также предложили предоставить доступ к некоторым дистанционным сервисам россиянам, которые проживают в других государствах. Если эксперимент пройдет удачно, удаленный порядок оформления пенсий может стать бессрочным, отмечается в материале газеты.

- После успешного опыта этого года мы надеемся на поддержку кабмина в части закрепления такого порядка на постоянной основе, - сообщил глава департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг министерства Виталий Злобин.

Комментируя данную инициативу, представители ПФР отметили, что фонд каждый год переводит свои услуги в электронный формат, постепенно их расширяя. Так, только за минувший год было запущено 68 новых цифровых сервисов Пенсионного фонда.