Роскачество составило рекомендации по выбору живой елки к Новому году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роскачества составили рекомендации по выбору живой елки к Новому году. Сразу после покупки дерева следует дать ему согреться до комнатной температуры в течение нескольких часов, говорится в сообщении организации в понедельник, 21 декабря.

- Принеся новогоднее дерево домой, дайте ему в течение нескольких часов согреться до комнатной температуры. Не вынимайте его из сетки и не расправляйте ветви, - посоветовали эксперты.

После этого необходимо напитать дерево влагой, обновив его срез и поставив на сутки в ведро с водой. Раз в сутки дерево можно опрыскивать из пульверизатора. Для установки главного атрибута Нового года можно использовать искусственный пористый материал, который хорошо впитывает и долго удерживает влагу.

Обычная ель, отмечают в Роскачестве, сохраняет свежий вид от одной до двух недель. Затем дерево начинает высыхать и осыпаться. Чтобы она украшала дома и в Новый год, и в Рождество, следует покупать ель ближе к празднику. Например, 27-28 декабря.

Сосна будет стоять чуть дольше, до одного месяца. Через это время ее иголки станут ломкими и пожелтеют. Самой стойкой является пихта – она может спокойно продержаться дольше месяца.

Роскачество советует покупать елку в горшке и помнить, что дерево должно получать соответствующий уход. При этом дерево в горшке не стоит выносить на улицу. После новогодней ночи елку можно поместить до весны в прохладное место, например на застекленный балкон. Высаживать рождественское дерево в почву можно, когда ночная температура воздуха не будет опускаться ниже одного градуса.

Напомним, с 1 января в России начнут действовать новые правила по установке новогодней елки. Дерево не должно загромождать эвакуационные пути. Также его необходимо будет ставить на расстоянии одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования.