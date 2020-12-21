Названы самые востребованные профессии в России в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наиболее востребованными профессиями у работодателей в России в 2021 году станут медицинские работники, IT-специалисты и продавцы, которые готовы быстро осваивать новые навыки. Такой вывод следует из исследования экспертов сервисов Работа.ру и «СберИндекс», пишет издание РИА Новости.

Эксперты считают, что в следующем году в России также увеличится спрос на фармацевтов, водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов.

Главным трендом грядущего года станет готовность сотрудников непрерывно обучаться и осваивать новые навыки.

- На фоне тренда на переквалификацию и необходимости быстрого «входа» в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость, - отмечается в исследовании.

Например, школьным учителям в современном мире требует быстро осваивать компьютерные программы, в том числе для видеозвонков и групповых конференции , организовывать проверку домашних задании в дистанционном режиме. Еще два важнейших навыка - компьютерная грамотность и понимание основ кибербезопасности.

Отмечается, что в 2020 года в российской столице самыми популярными вакансиями стали водитель такси, укладчик и комплектовщик. В то же время число предложений от российских работодателей в уходящем году сократилось на 26% по сравнению с 2019 годом, а количество объявлений от соискателей уменьшилось на 10%.

Как ранее писал сайт kp.ru, по оценкам иностранных специалистов, во время пандемии коронавирусной инфекции самой востребованной сферой оказалась добыча сырья и полезных природных ресурсов.