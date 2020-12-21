Минтруд предложил давать выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с опекой Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники российского министерства труда разработали проект, который распространяет выплаты на детей от трех до семи лет на семьи, взявшие детей под опеку. В настоящее время документ находится на межведомственном согласовании, сообщили в понедельник, 21 декабря, в пресс-служба ведомства.

- Министерство разработало изменения в правила предоставления выплат на детей от трех до семи лет включительно. Теперь такой вид помощи станет доступен для семей, которые взяли под опеку ребенка, - отмечается в заявлении.

В соответствии с действующими в настоящее время правилами, на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие. По закону они считаются находящимися на полном государственном обеспечении, поэтому не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости.

В Минтруде отметили, что для повышения доступности пособий для семей, взявших под опеку приемных детей, вносятся изменения, которые позволят учитывать опекаемых при назначении данного вида материальной помощи. Проект данного постановления уже находится на согласовании. Его принятие позволит поддержать семьи с низким доходом, которые взяли детей под опеку.

Отмечается, что на следующий год из российского бюджета запланировано 276 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.