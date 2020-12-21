Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции российского президента Владимира Путин. О результатах исполнения поручений президента нужно будет доложить в правительство. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщается на официальном сайте кабмина.

Напомним, большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря. Министерства и ведомства, а также губернаторы должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства во время данного мероприятия.

Один из блоков поручений касается различных выплат и мер социальной поддержки. Глава правительства распорядился проверить доступность для жителей России услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через МФЦ до 25 декабря.

Пенсионному фонду до 11 января необходимо отчитаться об осуществлении президентских выплат по пять тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет. На эти цели в России выделили более 73,5 миллиарда рублей.

Ведомствам также поручили провести мониторинг осуществления в полном объёме выплат медицинским работникам, помогающим зараженным коронавирусной инфекцией в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях.

Некоторые поручения премьер-министра также касаются помощи непосредственно инфицированным COVID-19. Лечащихся дома пациентов необходимо обеспечить лекарствами. Минздрав в свою очередь до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах.

В сфере образования Михаил Мишустин поручил представить в правительство страны предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов, проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в дистанционном формате.