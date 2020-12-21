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Экономика

Курс рубля на 21 декабря 2020: доллар поднялся выше 75 рублей

Курс рубля на 21 декабря 2020 на открытии Мосбиржи
Ксения АНУФРИЕВА
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Курс рубля на 21 декабря 2020: доллар поднялся выше 75 рублей

Курс рубля на 21 декабря 2020: доллар поднялся выше 75 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи сегодня поднялся выше 75 рублей впервые с 3 декабря текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 21 декабря 2020.

Незадолго до этого роста доллар составлял 73,92 рубля, показывая рост на 0,77 процента. Европейская валюта увеличилась в цене на 0,71 процента, достигнув отметки в 90,46 рубля. Индекс Московской биржи на открытии торгов опустился на 0,82 процента, индекс РТС на 0,57 процента.

Падение цен на нефть и курса рубля