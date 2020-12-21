Мишустин поручил проработать снижение платы при переходе вузов на онлайн-обучение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос снижения планы за обучения для студентов высших учебных заведений, где образовательный процесс почти полностью перешел в дистанционный формат. Такой пункт вошел в перечень поручений премьер-министра по итогам ежегодной пресс-конференции российского президента Владимира Путина, сообщается на официальном сайте кабмина 21 декабря.

- Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение проходит преимущественно в онлайн-формате. Срок – до 15 февраля 2021 года, - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин также поручил до марта следующего года предложить меры по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Напомним, что в ходе большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что из-за дистанционного формата обучения качество образования в России могло пострадать. Несмотря на это, президент считает, что удаленка в вузах имеет ряд преимуществ.