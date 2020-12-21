В России предложили увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

В России могут ужесточить ответственность за нарушение пожарной безопасности Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В России могут ужесточить административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое обращение он направил на имя главы МЧС Евгения Зиничева.

Депутат отметил, что особое внимание пожарной безопасности необходимо уделять внутри социальный учреждениях, где проживают, к примеру, пожилые люди или инвалиды, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно и оперативно отреагировать на угрозу пожара.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части введения отдельной статьи, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях, в том числе в домах престарелых, хосписах и т. д., с двукратным увеличением административных штрафов относительно тех, которые предусмотрены в настоящее время ст. 20.4», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, на сегодняшний день за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф в размере 2-3 тысяч рублей, должностным лицам — от 6 до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам от 150 до 200 тысяч рублей, передает Москва 24.