В России создадут реестр соцсетей Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Роскомнадзор будет вести реестр социальный сетей с числом пользователей в России свыше 0,5 миллиона человек в сутки. Это следует поправки депутатов Александра Хинштейна и Сергея Боярского, внесенной в Госдуму в понедельник, 21 декабря.

- В соответствии с предложенной инициативой, в случае обнаружения интернет-ресурса, который используется пользователям для предоставления или распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на русском языке, и который в России посещают более 500 тысяч пользователей в день, Роскомнадзор признает его социальной сетью и включает в соответствующий реестр, - цитирует проект поправок агентство ТАСС.

Отмечается, что, если количество пользователей в РФ на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее 500 тысяч человек, то социальная сеть по заявлению ее владельца исключается из реестра.

Внесенная в нижнюю палату поправка обязывает соцсети выявлять и блокировать противоправный контент. Под противоправным парламентарии подразумеваются материалы с порнографией несовершеннолетних, информацией, которая склоняет детей к совершению опасных для жизни действий, данными о способах изготовления и использования наркотиков, способами совершения самоубийства и призывами к нему, рекламой дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.