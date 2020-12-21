Эксперт по этикету назвала самые провальные подарки на новогодние праздники Фото: Иван ПРОХОРОВ

Что подарить на Новый год родным и коллегам? Этот вопрос сейчас волнует почти каждого, но далеко не все подарки являются подходящими и допустимыми, с точки зрения этикета. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова посоветовала, какие подарки окажутся уместными и не будут пылиться на полках.

Выбирая презент стоит отказаться таких банальных вещей, как банные принадлежности, дешевые сладости и канцелярские товары.

Дурным тоном считается дарить парфюм, так как угадать предпочтения адресата крайне сложно. Такой подарок допускается только в том случае, если человек рассказал, какие именно духи предпочитает.

Еще один популярный подарок, который по правилам этикета под знаком табу – это подарочный сертификат. Однако многие искренне рады такому подарку, так как смогут приобрести что-то по своему вкусу. Останавливаясь на данном варианте, стоит оценить индивидуальные особенности получателя.

А вот к презентам ручной работы нужно относиться максимально осторожно. Часто от таких подарков не бывает радости, к тому же, человек поймет, что ручная работа стоит заведомо дороже и будет чувствовать себя обязанным. Хендмейд на праздники можно дарить только в том случае, если он претендует на произведение искусства, отмечает эксперт.

- Одежду, галстуки разрешается преподносить только очень близким людям. Это те, кого подпускаем в зону объятий, на расстояние ближе 35 сантиметров. А вот ювелирные украшения являются исключением, это статусный подарок и его можно дарить, - отметила Холгова в беседе с NEWS.ru.

Если подарок предназначается не самому близкому человеку, то стоит выбрать что-то из безошибочных вариантов. Это красиво упакованные сладости, лучше ручной работы. Главное, чтобы получатель не сидел на диете. Идеально подойдут дорогие и качественные канцелярские товары, столовое серебро, фарфор, книги, предметы живописи и хорошее шампанское.

Шампанское не уступает ювелирному украшению, его получать приятно, независимо от того, пьет человек алкоголь или нет. А вот другой вид спиртного можно дарить только в том случае, если адресат его коллекционирует.

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