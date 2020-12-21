В России за сутки выявили более 29 тысяч случаев коронавируса Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России врачи зафиксировали еще 29 350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новых заболевших нашли в 84 регионах страны, 19,7 процента из них переносят заболевания без симптомов. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Жертвами коронавируса за последний день стали еще 493 жителя России. Прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели еще 19 705 человек.

Наибольшее количество новых зараженных коронавирусом зафиксировано в Москве (7 797), Санкт-Петербурге (3 752) и Московской области (1 523).

Общее число инфицированных с начала эпидемии в России достигло отметки в 2 877 727. За все время от заболевания или осложнений после него умер 51 351 пациент, полностью выздоровели 2 295 362 человека.

Напомним, что недавно на территории Великобритании нашли новый, более заразный штамм коронавируса. Академик РАН Виталий Зверев считает «психозом» панику, которая возникла в Европе после обнаружения этого нового типа инфекции. Российские специалисты отмечают, что коронавирус мутировал с самого начала пандемии.