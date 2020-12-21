Оснований говорить о влиянии «британского» коронавируса на смертность нет, заявила ВОЗ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пока что не располагаются сведениями о влиянии нового штамма коронавируса, найденного в Великобритании, на смертность. В организации считают, что нет никаких оснований говорить о влиянии «британского» вируса на патогенность или тяжесть заболевания, сообщила в понедельник, 21 декабря, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

- Мы получили от британских ученых первые данные, которые указывают, что этот вирус более заразный. Но сейчас нет доказательств или достаточных данных, чтобы сказать, что он влияет на патогенность, на тяжесть заболевания, на смертность, нет для этого оснований, - отметила она.

Мелита Вуйнович добавила, что ВОЗ находится в постоянном контакте с учеными из Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения также порекомендовала государствам проанализировать риски по новому штамму коронавируса и самим принять решение по авиасообщению.

Напомним, накануне в Британии нашли новый штамм COVID-19, который оказался еще более заразным. С 20 декабря власти приняли решение ввести строгие ограничения в Лондоне, а страны Европы начали закрывать свои границы с Англией. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев считает «психозом» панику, которая возникла в Европе после обнаружения данного штамма вируса, а доктор Александр Мясников считает закрытие границ из-за мутаций инфекции бессмысленным.

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