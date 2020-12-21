Гинцбург надеется, что Путин тоже привьется «Спутником V» Фото: REUTERS

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду на то, что российский президент Владимир Путин тоже воспользуется разработанной центром вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он сообщил в понедельник, 21 декабря, в интервью каналу в Youtube «Эпидемия с Антоном Красовским».

- Я надеюсь, что вакцина всем принесет пользу, кто ее использовал, в том числе и Владимиру Владимировичу Путину. Надеюсь, он ей воспользуется. У меня нет информации о том, привился ли президент. Все службы информационные говорят, что нам скажут, когда он вакцинируется. Догадками здесь питаться не совсем правильно, - сказал Александр Гинцбург.

Напомним, что во время большой ежегодной пресс-конференции 17 декабря глава государства Владимир Путин сообщил, что пока что не привился российской вакциной от коронавируса, однако обязательно сделает это при первой возможности. Президент подчеркнул, что отечественные препараты прошли испытания и доказали свою безопасность, поэтому нет причин отказываться от прививки.