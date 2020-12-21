Умер Александр Курляндский, автор мультсериала «Ну, погоди» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Александр Курляндский, писатель и сценарист, автор мультсериала «Ну, погоди!». Ему было 82 года. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил его коллега и сценарист Михаил Липскеров на своей странице в Facebook. Причины смерти Курляндского пока не уточняются.

- Выдержек из телефонных разговоров с Курляндским не будет. Одного из нас больше нет, - написал сценарист.

Заслуженный деятель искусств России Александр Ефимович Курляндский родился в Москве в 1938 году. Он окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, литератором стал с 1965 года. Сперва писатель печатался с таких изданиях, как «Литературная газета», «Юность», «Неделя», писал для эстрады, телевидения и радио, а в 1967 году в качестве сценариста дебютировал в фильме «Штурмовщина».

С 1968 года совместно с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым Александр Курляндский работал над сценарием мультсериала «Ну, погоди!», которые потом и принес ему большую известность.

По сценариям Курляндского сняли более сорока мультипликационных фильмов, в том числе «Только для взрослых», «Спасибо, аист!», «Баба-Яга против» и «Великолепный Гоша».

Писатель является автором первого развивающего учебника «Кеша и его друзья в поисках клада». Александр Курляндский также написал несколько взрослых книг. В числе его работ фантастические повести «Последний чемпион» и «Тайны кремлёвских подземелий», а также пародийный боевик «Тринадцатая ножка Буша».