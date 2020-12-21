Минтруд назвал самые востребованные профессии у женщин

Названы самые востребованные профессии у женщин Фото: REUTERS

В Министерстве труда рассказали, что за минувший год новые профессии освоили более 35 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста. Наиболее популярными направлениями среди молодых мам оказались проектирование и дизайн, флористика, информационные технологии, менеджмент и бухгалтерия.

В ведомстве рассказали, что каждый регион в России самостоятельно выбирает наиболее востребованные профессии и предлагает обучение по этим специальностям в рамках госпрограммы.

Отмечается, что получить направление на переподготовку скоро можно будет без личного посещения центров занятости. Минтруд уже разработал законопроект о дистанционном взаимодействии безработных граждан с образовательными организациями, передает «Российская газета».

Напомним, ранее россияне назвали желаемый размер пенсий. Оказалось, что большинство жителей страны были бы довольны, если бы получали на пенсии по 30-45 тысяч рублей, передает Пятый канал.