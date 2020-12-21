В России отслеживают информацию о мутации коронавируса в Британии, сообщил Песков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России отслеживают информацию о мутации коронавирусной инфекции на территории Великобритании, однако решение о прекращении сообщения с государством является прерогативой правительственного оперативного штаба. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Несомненно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от британских ученых по данной теме. Не скажу, обсуждается ли возможность закрытия авиасообщения с Великобританией. В этом случае это решение должен принимать правительственный штаб, - отметил официальный представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, 14 декабря министерство здравоохранение Великобритании сообщило, что местные эксперты зафиксировали мутацию коронавируса. По предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

Напомним, что российский академик РАН Виталий Зверев считает «психозом» панику, которая возникла после обнаружения данного штамма вируса, а доктор Александр Мясников считает закрытие границ из-за мутаций инфекции бессмысленным.