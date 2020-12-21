Песков считает санкции против «Северного потока - 2» элементом гибридной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции против строительства газопровода «Северный поток - 2» являются одним из элементов гибридной войны. Такое мнение в понедельник, 21 декабря, выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Я могу согласиться с тем, что эти санкции, действительно, являются разновидностью гибридной войны. Это используется как гибридная война теми же США. Можем взять санкции против «Северного потока - 2». Это же чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией, - объяснил свою точку зрения Дмитрий Песков.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью около 55 миллиардов кубических метров газа ежегодно. Они протянутся от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против строительства трубопровода выступают Соединенные Штаты: зимой прошлого года они ввели антироссийские санкции, в результате чего компания Allseas была вынуждена временно остановить прокладку. Однако в декабре этого года оператор «Северного потока-2» сообщил, что трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка газопровода в Германии.

Накануне палата представителей конгресса США поддержала проект военного бюджета страны, который предполагает ужесточение ограничительных мер в отношении проекта «Северный поток - 2».