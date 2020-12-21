Россия официально отрицает причастность к хакерским атакам на США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия официально и решительно отрицает причастность к хакерским атакам на учреждения и компании Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

- Россия не причастна к хакерским атакам на американские правительственные учреждения и компании. Мы заявляем об этом официально и решительно. Любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах, - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Напомним, что в начале этого месяца неизвестные хакеры совершили атаку на министерство внутренней безопасности США, американский Минфин и Нацуправление по телекоммуникациям и информации, а также на некоторые другие американские ведомства и компании. Злоумышленники получили доступ к системе и похитили данные. Некоторые американские СМИ уже успели обвинить в этой атаке российских хакеров.

Действующий президент США Дональд Трамп придерживается другого мнения: политик заявил, что Пентагон мог преувеличить масштабы хакерской атаки, а за самой атакой мог стоять Китай.