В центре Гамалеи рассказали о мерах защиты от нового «британского» коронавируса

Вирусолог рассказал, как защититься от "британского" коронавируса
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Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса быстро распространяется и требует особых мер защиты. Ряд стран уже закрыли авиасообщение с королевством и задумались также о прекращении автомобильного сообщения.
Помимо этого всех граждан, прибывающих из Великобритании в другие страны, решено было помещать на карантин. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев назвал такие меры правильными и даже необходимыми.
«Публика, которая прилетает из Великобритании помещается на двухнедельный карантин. И это правильно, ничего тут экстраординарного нет», — цитирует Зуева телеканал «360».
Эксперт также не исключил, что новый вирус может все-таки распространиться по миру и прийти, в том числе и в Россию. Однако созданные вакцины способны защитить население от вирусной инфекции.
«Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться», — заверил вирусолог.
Также он напомнил, что от любой респираторной инфекции спасают индивидуальные средства защиты. А связи с этим, специалист напомнил о необходимости носить медицинские маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, а также придерживаться всех прочих объявленных в том или ином регионе мер.