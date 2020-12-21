В центре Гамалеи рассказали о мерах защиты от нового «британского» коронавируса

Вирусолог рассказал, как защититься от "британского" коронавируса Фото: REUTERS

Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса быстро распространяется и требует особых мер защиты. Ряд стран уже закрыли авиасообщение с королевством и задумались также о прекращении автомобильного сообщения.

Помимо этого всех граждан, прибывающих из Великобритании в другие страны, решено было помещать на карантин. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев назвал такие меры правильными и даже необходимыми.

«Публика, которая прилетает из Великобритании помещается на двухнедельный карантин. И это правильно, ничего тут экстраординарного нет», — цитирует Зуева телеканал «360».

Эксперт также не исключил, что новый вирус может все-таки распространиться по миру и прийти, в том числе и в Россию. Однако созданные вакцины способны защитить население от вирусной инфекции.

«Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность. Здесь не нужно ничего опасаться», — заверил вирусолог.

Также он напомнил, что от любой респираторной инфекции спасают индивидуальные средства защиты. А связи с этим, специалист напомнил о необходимости носить медицинские маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, а также придерживаться всех прочих объявленных в том или ином регионе мер.