Правительство выделит 65 миллиардов рублей на создание исследовательской ядерной установки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство выделит на создание исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора четвертого поколения около 65 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

- Данный экспериментальный проект предназначен для разработки атомных технологий и проведения исследовательских испытаний инновационных материалов, - отметил премьер-министр России.

Михаил Мишустин добавил, что применение такого реактора позволит отрабатывать инновационные технологии производства тепла и электрической энергии, а также обращения с радиоактивными отходами в государстве. На базе данного проекта чуть позже также планируют сформировать международный исследовательский центр, отметил глава правительства.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российским специалистам удалось значительно расширить аналитические и оперативные возможности систем управления стратегическими ядерными силами. Данные системы должны по своей простоте и надежности быть похожими на автомат Калашникова, отметил президент.