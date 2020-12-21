Минздрав рекомендует начать вакцинацию от коронавируса людям с диабетом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал регионам включить в первоочередные группы людей с диабетом.

«Мы планируем, что до конца 2020 года будет поставлено в регионы не менее 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. И сегодня вакцинация идет для первоочередных групп. Рекомендовали бы еще регионам вовлечь и больных сахарным диабетом», - сказал Мурашко.

Он отметил, что при столкновении с возбудителями иммунитет вырабатывает систему защиты. Вакцина на сегодняшний день показывает себя хорошо. Мурашко сравнил полученную российскими учеными вакцину с обретением оружия, которое поможет в борьбе с пандемией.

«В весенний период мы должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью. Но до этого важно, чтобы люди не забывали, что риски для всех сохраняются», - подчеркнул министр.

Он рекомендовал гражданам помнить о профилактике и безопасности.