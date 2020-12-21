Центр Гамалеи: к ноябрю получить вакцину смогут около 70% россиян

Гинцбург отметил, что в следующем году вирус станет управляемым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Гинбург рассказал о сроках полной вакцинации населения России и сроках, когда коронавирус станет менее опасным.

«Те добровольцы, которые получили вакцину, не заболел коронавирусом. В настоящее время в гражданский оборот отгружено 440 тысяч доз вакцины. Если по такому графику пойдет дальнейшее нарастание производства вакцины, то это будет гарантия того, что около 70% населения РФ получат препарат, что будет гарантировать наличие популяционного имунитета, что сделает инфекцию управляемой», - сказал Гинцбург после подписания соглашения на выпуск вакцины.

В понедельник центр имени Гамалеи и компания AstraZeneca подписали соглашение по разработке вакцины от коронавируса. Владимир Путин отметил, что сотрудничество по производству вакцины - важное событие для всего мира, борющегося с коронавирусной инфекцией.