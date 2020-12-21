Причина смерти Александра Курляндского: У создателя «Ну, погоди!» был рак

Александр Курляндский, автор мультсериала «Ну, погоди» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной смерти одного из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александра Курляндского стало онкологическое заболевание. Об этом телеканалу «360» рассказал осведомленный источник. Собеседник телеканала также добавил, что у писателя не было коронавируса.

Сообщается, что Курляндский ушел из жизни рано утром в понедельник, 21 декабря. Ранее о смерти писателя и сценариста рассказали его близкие.

Коллеги и знакомые Курляндского выразили соболезнования и поделились своими воспоминаниями о нем.

«Александр Ефимович был удивительный человек. Он внутри был с одной стороны был абсолютный ребенок, с другой стороны был замечательный юморист и замечательный юмористический писатель», — цитирует Бориса Грачевского Пятый канал.

Режиссер мультипликационных фильмов Владимир Тарасов в свою очередь назвал Курляндского очень светлым человеком.

«Жаль, что уходят наши великие сценаристы. Сценаристы, которые создали «Союзмультфильм» — академию нашей анимации и мультипликации. Его будет очень не хватать. Очень жаль», — заявил режиссер.

По сценариям Курляндского сняли более сорока мультипликационных фильмов, в том числе «Только для взрослых», «Спасибо, аист!», «Баба-Яга против» и «Великолепный Гоша». Кроме того писатель опубликовал также несколько взрослых книг, в том числе повести «Последний чемпион» и «Тайны кремлевских подземелий».