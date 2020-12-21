Путин оценил риски обострения ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке

Путин отметил высокие риски обострения ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке. Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны оценил обстановку в ряде мировых регионов.

"Мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной, высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира", - передает слова российского лидера агентство ТАСС.

Президент Владимир Путин обратил внимание и на непрекращающуюся военную активность блока НАТО.

Глава Государства отметил, что 2020 год для всех стал крайне тяжелым и сложным во многих вопросах. Весь мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции и продолжает с ней бороться. Владимир Путин отметил, что это время требует от лидеров государств и всего мирового сообщества ответственности, осторожности и объединения усилий в вопросах безопасности.