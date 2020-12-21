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Политика

Путин оценил риски обострения ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке

Президент обратил внимание и на военную активность блока НАТО
Анастасия РЫШКОВА
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Путин отметил высокие риски обострения ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке.

Путин отметил высокие риски обострения ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке.

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны оценил обстановку в ряде мировых регионов.

"Мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной, высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира", - передает слова российского лидера агентство ТАСС.

Президент Владимир Путин обратил внимание и на непрекращающуюся военную активность блока НАТО.

Глава Государства отметил, что 2020 год для всех стал крайне тяжелым и сложным во многих вопросах. Весь мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции и продолжает с ней бороться. Владимир Путин отметил, что это время требует от лидеров государств и всего мирового сообщества ответственности, осторожности и объединения усилий в вопросах безопасности.