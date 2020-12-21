Путин поручил обеспечить постоянным жильем 138 тысяч военных до 2023 года Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поручил до 2023 года обеспечить постоянным жильем 138 тысяч российских военнослужащих и еще почти 200 тысяч - служебным жильем. Об этом глава государства сказал в понедельник, 21 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Владимир Путин назвал повышение уровня социальных гарантий военных одной из приоритетных задач. Президент напомнил, что с октября текущего года на три процента было проиндексировано денежное довольствие военных. При этом не снижаются и темпы жилищного обеспечения.

- Постоянным жильем должны будут обеспечить 138 тысяч военнослужащих, а служебным - 198 тысяч. Последняя цифра еще вырастит, ведь только за этот год такие компенсации получили 59,6 тысячи человек, - рассказал глава государства.

Президент уточнил, что за минувшие три года на выделенные из российского бюджета средства квартиры приобрели более 15 тысяч военнослужащих, а служебное жилье получили 108 тысяч человек.

Президент заверил, что власти будут и дальше улучшать условия жизни военнослужащих и их семей, а также военных пенсионеров.