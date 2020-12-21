В России готовят законопроект об автотуризме

В Госдуму внесут законопроект о развитии автотуризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создание автотуристских кластеров и разработку национальных автомобильных маршрутов планируют закрепить в Росси законодательно. Соответствующий документ будет передан на рассмотрение в Госдуму уже в ближайшее время. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Прежде всего, в России хотят законодательно закрепить такое понятие как сам автотуризм. Также в законе будут прописаны понятия кемпинга, каравана и автотуристического кластера.

Планируется, что способствовать созданию туристических кластеров будет Ростуризм, а создание автомобильных кемпингов будет вестись наряду со строительством других объектов дорожного сервиса.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин пояснил, что новый законопроект поможет сделать дороги более комфортными, а автотуризм более распространенным.

«Изменения помогут создать комфортные и безопасные условия для развития автомобильного туризма и индустрии автомобильных путешествий в стране, дать импульс для более стремительного развития этого вида туризма и стимулировать людей путешествовать по России на автомобилях», - цитирует Пайкина «Российская газета».