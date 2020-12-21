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Политика

Путин дал оценку 2020 году

Президент России отметил, что мировое сообщество должно объединяться в сложных ситуациях
Анастасия РЫШКОВА
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Президент России Владимир Путин на заседании Министерства обороны дал оценку уходящему 2020 году.

Президент России Владимир Путин на заседании Министерства обороны дал оценку уходящему 2020 году.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на заседании Министерства обороны дал оценку 2020 году.

«Уходящий год для всех выдался тяжелым, сложным. Мир столкнулся с эпидемией. Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. К сожалению, далеко не всегда это было именно так», - сказал президент России. Трансляция выступления велась на телеканале «Москва 24».

Он напомнил о многих, вспыхнувших с новой силой конфликтах и действиях, направленных на их урегулирование.

Президент отметил, что у министерства обороны много задач, в том числе и связанных с коронавирусом. Он отметил, что главным является обеспечение обороноспособности страны.

Путин оценил и работу медиков и ученых, которые стоят на передовой в борьбе с вирусом. Глава государства отметил, что еще рано расслабляться, несмотря на изобретенную вакцину.