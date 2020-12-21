В Вологодской области запустили онлайн-запись на прививку от COVID-19

Записаться на вакцинацию двухкомпонентной вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) могут все жители области. В анкете на портале региональных госуслуг необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания, номер полиса ОМС и контактный номер телефона.

«До нового года мы прививаем группы риска. В приоритете – работники здравоохранения, образования и социальных служб. Постепенно количество доз вакцины, поступающей в регион, будет увеличиваться, и мы развернем полномасштабную иммунизацию вологжан, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Для контроля и учета всех желающих уже сейчас создан электронный ресурс. С помощью него жители региона, которые хотят сделать прививку, могут оставить свои данные. Как только появится такая возможность, оператор перезвонит, пригласит на вакцинацию и расскажет все подробности».

Массовая вакцинация от коронавируса в Вологодской области началась 14 декабря. Первыми вакцину получат люди из группы риска: врачи, учителя и соцработники. Уже привито 162 сотрудника лечебных учреждений. При поступлении новых доз вакцины в регионе будут открывать прививочные пункты, в общей сложности 17 штук. За счет этого власти планируют прививать ежедневно по 250 жителей области.