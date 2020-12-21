ЦБ РФ: создание вкладов в цифровых рублях не рассматривается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О плюсах цифрового рубля для россиян и бизнеса рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что валюта снизит затраты на обслуживание безналичных платежей, поможет создать новые цифровые сервисы и позволит осуществлять эффективный контроль за расходованием средств из бюджета.

Однако создание вкладов в цифровых рублях не рассматривается, добавила Скоробогатова.

«Мы считаем, что с точки зрения снижения издержек как раз возможность использования цифрового рубля даст для потребителей и бизнеса снижение его затрат на обслуживание безналичных расчетов, которые существуют в данный момент», - сказал зампред.

Также ЦБ планирует при помощи «токенизации рубля» отслеживать соцвыплаты населению, путем их так называемого «окрашивания». Такое заявление было сделано в ходе онлайн-заседания комитета ГД РФ по финансовому рынку.

По плану регулятора, кошельком с цифровыми рублями будет управлять сам гражданин - аналогично наличным деньгам в бумажнике. Доступ к нему можно будет получить в любом банке. Также ЦБ показал, как будет производиться маркировка и выдаваться доступ к определенным категориям товаров - в качестве примера был приведен запрет покупки алкоголя для детей.

Бизнес при помощи цифровой валюты сможет использовать смарт-контракты для заключения сделок с контрагентами. Также такой вид рубля обеспечит автоматическое исполнение платежей при достижении заранее определенных условий, сказано в материалах.

В начале декабря 2020 правительство внесло в Государственную думу первый пакет поправок, который регулирует обращение в России цифровой валюты. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые признают цифровую валюту имуществом.