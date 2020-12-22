Новогодняя акция АТБ: плюс 21% дополнительного кешбэка за оплату покупок «Универсальной картой»

Для участия в акции необходимо оформить «Универсальную карту» в период с 22 декабря 2020 года по 26 февраля 2021-го и провести покупки с использованием карты в календарном месяце на сумму 20 тыс. рублей и выше.

Владельцы «Универсальной карты» смогут получить дополнительный кешбэк в размере 21% от суммы основного кешбэка за оплату покупок.

- Мы запустили «Универсальную карту» в мае этого года, карту быстро заметили на рынке. Приятно получать положительные отзывы о нашем продукте в соцсетях и СМИ. Наша карта по праву занимает лидирующие позиции в рейтингах и ТОПах аналитических агентств и порталов. Тем не менее, мы продолжаем развивать и совершенствовать свой продукт, ведь у нас есть много интересных предложений для пользователей карты. Акции, бонусы, эксклюзивные предложения, скидки и специальные программы - это лишь малая часть того, чем могут воспользоваться держатели «Универсальной карты», - прокомментировал директор департамента разработки кредитных и карточных продуктов АТБ Сергей Конев.

Действительно, «Универсальная карта» стала одним из самых востребованных продуктов банка. Она сочетает в себе актуальные и привлекательные опции. Карта вышла в финал премии RETAIL FINANCE AWARDS 2020, проводимой редакцией журнала The Retail Finance, заняла лидирующие позиции в рейтинге Лучшие кредитные карты с Cash Back в сентябре 2020, Лучшие кредитные карты с большим льготным периодом в октябре 2020 по расчетам калькулятора Аналитического департамента «Выберу.ру», входящего в тройку финансовых маркетплейсов-лидеров страны по посещаемости.

Напоминаем преимущества «Универсальной карты»:

- бесплатная премиальная карта с грейс-периодом до 120 дней; - низкая процентная ставка (для тех кто не уложился в грейс);

- привлекательная программа лояльности с кешбэком до 10%; - минимум документов и требований;

- бесплатный выпуск дополнительных карт (в т. ч. для каждого члена семьи), чтобы получать еще больше бонусов.

Получите «Универсальную карту», заполнив анкету на сайте или в отделении АТБ, дождитесь ответа банка (по СМС в течение 15 минут), закажите бесплатную доставку карты на дом или получите ее в отделении банка.

Всё об «Универсальной карте» - здесь.

Остались вопросы? Звоните по тел.: 8 - 800 - 775 - 88 - 88 (Звонок по России бесплатный).

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