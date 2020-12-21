Эпохальное соединение Юпитера и Сатурна началось в понедельник

Судьбоносное для всех жителей планеты соединение Юпитера и Сатурна произошло в понедельник в 16.20 по Московскому времени. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судьбоносное для всех жителей планеты соединение Юпитера и Сатурна произошло в понедельник в 16.20 по Московскому времени.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию планетарного события.

Наблюдать соединение можно будет с 16.20 до 18.20 по Москве сразу после захода Солнца.

Ранее астрологи рассказали, чем грозит жителям планеты соединение величайших планет Солнечной системы, которое наблюдается раз в 20 лет. Было отмечено, что явление окажет большое влияние на поколение и станет причиной смены мировоззрения. Похожий цикл начался 60 лет назад, в 1961 году.

Астрологи отметили, что люди будут испытывать избыток энергии и информации в течении года с небольшими перерывами. Возможно, обострятся старые государственные конфликты.

Специалисты рекомендовали обратить внимание и на эмоциональное состояние. Перенапряжение и стрессы, вспыльчивость и агрессивность лучше держать под контролем. Беречь печень, принимать успокоительные людям с нестабильной нервной системой, применять практики медитации, проходить различные терапии и массажи.