Работодатели рассказали, на сколько готовы повысить зарплату сотрудникам в 2021 году Фото: Анастасия Осипова

Работодатели рассказали, насколько готовы повысить зарплату сотрудникам в 2021 году. Опрос был проведен сервисом «Банк данных заработных плат» hh.ru.

Обычно индексация выплат происходит в конце предыдущего года, этот период традиционно считается лучшей возможностью для сотрудников заявить о своих зарплатных ожиданиях.

В 2021 году большинство намерены провести пересчет в январе-феврале. В 49% компаний инициатива принадлежит руководству. 34,6% рассматривают данный вопрос ежегодно, а 18% опрошенных в этом году не будут пересматривать уровень оплаты труда.

- В среднем повышение составит 5 тысяч рублей, — сообщила Ридусу руководитель службы исследований сервиса Мария Игнатова

Что касается сотрудников, то большинство заявляют, что их не устраивает сумма получаемого дохода. 74% работающих соискателей заявили, что хотят получать больше. Среди фрилансеров процент недовольных выше – 78.

Рабочие часто больше недовольны оплатой труда, чем офисные сотрудники.

Профобласти, где больше всего довольных зарплатой:

Сфера HR — 33%,

Строительство и недвижимость – 29%,

Добыча сырья и юристы – 29%,

Топ-менеджмент - 28%,

IT-сфера — 23%.

Профобласти, где меньше всего довольных зарплатой:

Автобизнес - 82%,

Искусство и массмедиа - 81%,

Медицина и фармацевтика – 80%,

Банковская сфера – 80%,

Сфера безопасности – 79%,

Административный персонал- 79%

Ранее сообщалось, что рост реальной зарплаты в России в 2021 году может составить порядка 3,5-4%. К таким выводам в ходе исследования пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ.