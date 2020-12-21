Россия впервые вошла в рейтинг самых успешных стран в диджитал-сфере по итогам года

Документальный проект RT получил высшую награду Webby Awards. Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Россия впервые вошла в рейтинг самых успешных стран в сфере диджитал. Это стало возможным благодаря номинациям и победам российских представителей на премии International Webby Winner Index.

Сразу две высшие награды Webby Awards получили работы RT. Международное жюри оценило документальный проект #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица» завоевал в мае People's Voice Award (награду по итогам зрительского голосования премии Webby) в двух категориях — «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Объемная съемка» и «Новости». Кроме того лента, объединяющая в себе виртуальную реальность и технологию объемной съемки, попала в финал в категории «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Анимация» премии Webby Awards.

Еще одним финалистом премии в категории «Лучшее использование дополненной реальности» стала AR-книга проекта RT #Romanovs100, которая была создана к 100-летию со дня расстрела царской семьи. В рамках проекта было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива Романовых.

Webby Awards – международная премия в области интернета, которая отмечает лучшие в диджитал-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях.