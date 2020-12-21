В Ростуризме прокомментировали отмену рейсов в Великобританию Фото: REUTERS

В Ростуризме прокомментировали решение оперштаба правительства РФ ограничить авиасобщение с Великобританией из-за появления мутировавшего штамма коронавируса.Запрет начнет действовать с 22 декабря 2020 года.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин отметил, что данное решение было ожидаемым с момента появления новостей об эпидемиологической обстановке в стране.

- Скорее всего, данные будут корректироваться исходя из ситуации. Сейчас если говорить о туристической составляющей, туристов в Великобританию путешествует крайне мало, — пояснил Горин в беседе с Пятым каналом.

Небольшой поток отдыхающих связан с введенным ограничением на новогодние и рождественские праздники. К тому же, всем прибывшим в королевство необходимо пройти длительный карантин.

Авиакомпании пообещали вернуть средства за билеты всем, кто планировал путешествие после даты отмены рейсов. Либо предлагают переоформить билеты на поздний срок.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко объяснил, что нужно делать в связи с появлением разновидности "ковида". Он предположил, что болезнь стала более заразной, но не более опасной, пишет ФАН.