В Госдуме поддержали «умную оптимизацию» аппарата чиновников Фото: Иван ВИСЛОВ

В Госдуме поддержали предложение исследователей из НИУ ВШЭ провести «умную оптимизацию» чиновничьего аппарата в России.

Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что такая система принесет реальные плоды, нежели просто сокращение.

В докладе ВШЭ отмечается, что в центральных аппаратах 52 федеральных органов власти можно высвободить 11% госслужащих. Их труд предлагается заменить цифровизацией. А людей переучить и направить на другое направление.

- Такая программа действительно нужна, не только на госслужбе службе, но и в других сферах. Ее стоит внедрять по мере совершенствования и электронных систем, и документооборота, - отметил депутат в беседе с ФАН.

Он подчеркнул, что Россия должна переходить на «современные методы и сокращать госслужащих, которые занимаются этими операциями».

Ранее "Известия" сообщали, что проводить сокращение численности госслужащих нужно не по единой методике, а учитывая реальное положение кадровых дел в конкретном ведомстве.